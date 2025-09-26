Liliana desconfia de Mariana e Fábio. Será que à interesse no ar?

Liliana conversou a sós com Sandro sobre a aproximação entre Mariana e Fábio. A concorrente mostrou-se convicta de que Mariana está interessada em Fábio. Sandro procurou tranquilizá-la, assegurando que Fábio não tem intenções em relação a Mariana.

No confessionário, Liliana admitiu sentir-se confusa, referindo que, por um lado, se sente desafiada, mas, por outro, sabe que não tem ligação direta com a situação.

Mais tarde, Sandro tentou perceber junto de Mariana se existe ou não interesse em Fábio. Mariana não confirmou nem desmentiu, mas acabou por revelar a verdade à Voz no confessionário.