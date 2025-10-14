No Secret Story, Liliana vive um momento de drama. A jovem descontrola-se e desata a chorar compulsivamente. Tudo porque tem medo da reação da família ao fim do seu noivado. Além disso, mostra-se preocupada com a família do ex-namorado. Veja as imagens.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
- Há 3h e 34min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
00:42
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
Há 3h e 34min
03:34
Ana Cristina está de parabéns e recebe presentes da família
Há 23 min
07:41
Marisa Susana diz a Liliana e Fábio: «Não vão sair daqui um casal para a vida»
Há 26 min
00:18
Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite
Há 1h e 41min
05:09
Bruna muito indignada com a sanção coletiva
Há 1h e 51min
05:35
Liliana acusa Fábio de se aproveitar dela: «Eu não sirvo só para estar à noite...»
Há 1h e 59min
03:44
Mariana desesperada por Rui querer desistir
Há 2h e 10min
03:42
Nova pista surge na casa e os concorrentes não têm dúvidas: «É filho de um cantor famoso»
Há 2h e 15min
00:30
Rui chora e pondera abandonar o programa
Há 2h e 18min
01:51
Joana muito perto da verdade sobre Vera e Fábio. Eis as melhores imagens
Há 2h e 25min
03:36
Leandro está desconfiado do segredo de Pedro e Marisa? «Temos muito que conversar»
Há 2h e 44min
02:31
Marisa e Pedro voltam à casa e há desconfianças no ar: «ouvi os risos»
Há 2h e 45min
07:16
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
Há 2h e 46min
06:35
Marisa e Pedro Jorge conquistam momento a sós. Há beijos, perguntas e explicações
Há 2h e 47min
04:07
Ana faz anos, mas é Liliana que acaba em pranto: «Nunca recebi nada de casa»
Há 3h e 10min
05:28
Colegas estranham relação de Liliana e Leandro
Há 3h e 18min
03:41
Pedro e Marisa dão novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante
Há 3h e 22min
03:42
Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã
Há 3h e 30min
08:40
Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?»
Há 3h e 51min
09:23
«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque
Há 3h e 59min
00:07
Após viagem à Turquia, Bárbara Parada surpreende Francisco Monteiro
Hoje às 17:29
02:57
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
Hoje às 17:19
03:05
Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas
Hoje às 17:12
04:54
Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha»
Hoje às 17:04
03:21
Depois das lágrimas de Liliana, Fábio mostra-se de rastos
Hoje às 16:06
03:37
Liliana em lágrimas por causa da família: «Estou a errar em muita coisa»
Hoje às 16:01
03:44
Liliana desata num pranto: «Eu não estou a conseguir lidar com isto aqui»
Hoje às 15:56
01:44
Fábio engana Liliana, que está aflita com história de amor com Vera: «Estás mais aliviada?»
Hoje às 15:43
01:06
Liliana mostra-se aflita com hipótese de Vera e Fábio serem um ex-casal
Hoje às 15:35
02:06
«Somos um ex-casal». Joana aposta tudo no segredo de Vera e Fábio. E este é o resultado
Hoje às 15:34
05:17
Botão dos Segredos toca na casa. Fábio e Vera mostram-se nervosos
Hoje às 15:30
01:42
Fábio e Vera alinham estratégia antes de enfrentarem o Botão dos Segredos
Hoje às 15:30
06:55
Trio dispara críticas para todos os lados: «Está a cansar-me...»
Hoje às 15:22
08:26
Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana
Hoje às 15:15
04:26
Vera abre o coração a Liliana sobre Inês: «Na verdade ela está mais afastada de nós»
Hoje às 15:07
05:02
Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento
Hoje às 15:05
04:36
Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…»
Hoje às 15:04
02:26
Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica
Hoje às 14:42
03:38
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
Hoje às 14:37
03:38
Este é o maior aliado de Marisa dentro da Casa… e não é quem imagina
Hoje às 14:37
01:05
O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera
Hoje às 13:17
03:12
Liliana faz um balanço da sua estadia na casa e fala na família: «Acredito que me apoiem»
Hoje às 13:13
01:10
Triângulo amoroso? Inês desfaz-se em elogios a Dylan
Hoje às 12:56
01:40
Marisa Susana já escolheu os seus aliados. Descubra quem são
Hoje às 12:41
02:27
Pedro ataca Liliana: «O meu maior erro»
Hoje às 12:37
01:44
Revelação inesperada: Bruno admite «Escorreguei no erro da Marisa Susana»
Hoje às 12:36
02:22
Mariana rendida a Rui: «O meu maior aliado»
Hoje às 12:33
01:52
Sinal de consentimento recusado: Fábio reage à explicação de Liliana
Hoje às 12:31
03:44
«Criei uma ilusão»: Dylan fala abertamente sobre a sua relação com Vera
Hoje às 12:27
02:17
Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou após o «Secret Story»
Hoje às 11:52
02:54
Lídia sobre Liliana: «Ela seria criticada de qualquer das formas!»
Hoje às 11:50
06:34
Lídia revela quem mais a enervou dentro da casa: «É boa no poder de argumentação sentada no sofá!»
Hoje às 11:50
05:49
Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»
Hoje às 11:47
03:46
Aos berros: Liliana não perdoa Pedro Jorge «Baixa a bolinha»
Hoje às 11:07
01:06
«Estas a protegê-la»: Ana Cristina e Raquel começam mal a manhã
Hoje às 10:45
04:27
Clima matinal: Debaixo dos lençóis, Liliana atira: «Vou tentar abstrair-me»
Hoje às 10:41
01:28
Cláudio Ramos revela o seu concorrente favorito do Secret Story: «Gostava mesmo que ganhasse»
Hoje às 10:33
05:08
Adriano Silva Martins: «Acho que há ali muito galo de curral»
Hoje às 10:32
01:47
Adriano Silva Martins sobre concorrente: «É um animal de caça e anda à caça!»
Hoje às 10:32
00:24
O beijo 'roubado' de Marisa a Pedro Jorge que se tornou viral
Hoje às 10:30
04:22
Alerta discussão: Marisa Susana e Inês em despique por causa de ovos
Hoje às 10:30