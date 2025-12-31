Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»

No Secret Story 9, após a grande discussão entre Liliana e Pedro, a concorrente isola-se na zona da piscina e quebra em lágrimas. Em confessionário, Liliana questiona como é que Pedro consegue ser tão mau e fazê-la sentir tão mal por uma escolha que sentiu que devia fazer. No quarto, Pedro arrasa o comportamento de Liliana por aceitar o pedido de casamento e, passados três dias mostrar interesse noutra pessoa. Já Liliana, desabafa com Inês que Pedro é falso e é a última pessoa que a pode julgar…

