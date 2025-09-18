Liliana desespera com Marisa Susana: «Ela está a perseguir-me»

No Secret Story 9, Lídia comenta com Liliana que acha que Marisa Susana está a criar inimigos. Já no quarto azul, as duas observam os vestidos de noiva de Marisa Susana, até que são surpreendidas pela concorrente. Incrédula, Liliana sussurra que sente que Marisa Suana a persegue. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
