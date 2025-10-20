Liliana disfarça-se de palhaço: «É a figura que eu fiz este tempo todo»

No Secret Story 9, Liliana passa a manhã na casa disfarçada de palhaço, referindo que foi a figura que fez este tempo todo no programa. Isto é uma referênica ao que se passou na noite anterior, na gala, em que o segredo de Fábio foi revelado e Liliana ficou a sentir-se usada no jogo.
Fique a par de tudo o que aconteceu:
Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.
Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa».