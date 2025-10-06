Liliana dispara recado direto a Ana depois das nomeações inesperadas

No Secret Story 9, os concorrentes enfrentaram uma nova ronda de nomeações, mas desta vez de uma forma diferente: sem perceberem, acabaram por nomear os colegas de maneira indireta. Ana acabou por perceber que foi considerada a pessoa que menos se encaixava no grupo e, por isso, ficou nomeada. Liliana não perdeu a oportunidade de lhe dar um conselho: «Tens de mostrar mais de ti».

