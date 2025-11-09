Liliana diz que Inês não vai sair por estar num enredo com Dylan: «Dá-lhe jeito»

Na gala do Secret Story 9, após termos arrancado com uma nomeação direta que calhou a Pedro Jorge e assistirmos a imagens fortes desta semana, Cristina Ferreira provoca alguns concorrentes sobre um dos grandes e recentes acontecimentos: o beijo entre Inês e Dylan. Liliana não parece ter dúvidas que é tudo "jogo".

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

