Liliana diz que Inês não vai sair por estar num enredo com Dylan: «Dá-lhe jeito»

Na gala do Secret Story 9, após termos arrancado com uma nomeação direta que calhou a Pedro Jorge e assistirmos a imagens fortes desta semana, Cristina Ferreira provoca alguns concorrentes sobre um dos grandes e recentes acontecimentos: o beijo entre Inês e Dylan. Liliana não parece ter dúvidas que é tudo "jogo".
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story