Liliana duramente criticada pela postura que tem com Fábio: «Ele passa por tudo contigo»

No Secret Story, Ana Cristina sugere que Liliana mostre a verdadeira jogadora que é, pois parece estar a querer passar o atestado de “banana” a Fábio. Liliana responde que o próprio Fábio não queria ir ao quarto secreto e Pedro atira que a concorrente condicionou o posicionamento do namorado. Ana Cristina condena Liliana por passar as suas inseguranças para Fábio, quando o concorrente faz tudo por ela. Na sala, Marisa questiona se Ana não tem um vestido mais decotado, tal como Liliana usou quando almoçou sozinha com Pedro. Ana considera que está “fofinha” assim e Marisa constata que parece a cortina de um abajur.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
