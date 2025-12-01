Liliana é acusada de "não se dar ao respeito" por deixar Pedro "entrar" na sua relação com Fábio?

No Diário do Secret Story, O tema da Cadeira Quente passa a ser Pedro e a acusação da Liliana sobre o concorrente não ter valores ao meter-se na sua relação com o namorado, contudo foi incoerente ao recusar-se a ir com ela para o quarto secreto. Os ânimos exaltam-se e tanto Ana como Bruna acusam Liliana de ter dado abertura e ter alimentado a situação e não se dar ao respeito.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.