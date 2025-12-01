Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana é acusada de "não se dar ao respeito" por deixar Pedro "entrar" na sua relação com Fábio?

No Diário do Secret Story, O tema da Cadeira Quente passa a ser Pedro e a acusação da Liliana sobre o concorrente não ter valores ao meter-se na sua relação com o namorado, contudo foi incoerente ao recusar-se a ir com ela para o quarto secreto. Os ânimos exaltam-se e tanto Ana como Bruna acusam Liliana de ter dado abertura e ter alimentado a situação e não se dar ao respeito.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto. 

  • Secret Story
  • Ontem às 19:51
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»
01:55

Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»

22:52 Ontem
Inédito e inesperado! Leandro baixa a guarda e faz verdadeira 'declaração de amor' a Marisa e Pedro
02:04

Inédito e inesperado! Leandro baixa a guarda e faz verdadeira 'declaração de amor' a Marisa e Pedro

22:45 Ontem
Isolada no quarto, Liliana desaba após discussão com Fábio: «Eu é que estou mal»
00:41

Isolada no quarto, Liliana desaba após discussão com Fábio: «Eu é que estou mal»

22:42 Ontem
Liliana põe Fábio em causa como namorado e este passa-se: «Não te esqueças do que estás a dizer!»
05:33

Liliana põe Fábio em causa como namorado e este passa-se: «Não te esqueças do que estás a dizer!»

22:40 Ontem
Liliana furiosa com Fábio: «Tu viste que eu estava a chorar e foste dormir!»
02:59

Liliana furiosa com Fábio: «Tu viste que eu estava a chorar e foste dormir!»

22:38 Ontem
«Ela quer imitar o Leandro»: Pedro implacável com Liliana
02:35

«Ela quer imitar o Leandro»: Pedro implacável com Liliana

22:33 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Ontem às 18:09
Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa

Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa

Ontem às 10:42
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
01:10

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

Ontem às 10:01
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
02:21

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

Ontem às 11:18
Ver Mais

Notícias

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Ontem às 18:44
Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Ontem às 18:32
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Ontem às 18:09
Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Ontem às 17:51
O 'bichinho' do futebol falou mais alto! Após desistir do Secret Story, Bruno Simão participa em torneio especial

O 'bichinho' do futebol falou mais alto! Após desistir do Secret Story, Bruno Simão participa em torneio especial

Ontem às 17:16
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

Ontem às 10:24
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Ontem às 18:44
Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Ontem às 18:32
Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Ontem às 17:51
O 'bichinho' do futebol falou mais alto! Após desistir do Secret Story, Bruno Simão participa em torneio especial

O 'bichinho' do futebol falou mais alto! Após desistir do Secret Story, Bruno Simão participa em torneio especial

Ontem às 17:16
Cristina Ferreira mostra-se quase sem maquilhagem e fãs deliram: «Parece uma menina!»

Cristina Ferreira mostra-se quase sem maquilhagem e fãs deliram: «Parece uma menina!»

Ontem às 16:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
03:45

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Ontem às 00:29
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story
01:42

Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story

Ontem às 00:04
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Liliana Aguiar abre o coração sobre o filho mais novo: "O Dubai fê-lo crescer"

Liliana Aguiar abre o coração sobre o filho mais novo: "O Dubai fê-lo crescer"

Ontem às 18:29
Após reconciliação, Ana Duarte mostra momento cúmplice com o namorado!

Após reconciliação, Ana Duarte mostra momento cúmplice com o namorado!

Ontem às 12:43
Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

30 nov, 17:41
Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

30 nov, 09:45
Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

29 nov, 16:18
Ver Mais Outros Sites