Liliana e Ana Cristina em picardia: «É para irmos para ali ser parvos?»

No Secret Story 9, os concorrentes começaram uma nova dinâmica sobre sonhos. Cada um teve que indicar um sonho e, agora, todos foram desafiados a "cortar" um sonho, para o qual seja menos necessário o prémio final. Liliana e Ana Cristina acabam por se envolver numa picardia, marcada por indiretas e trocas de farpas.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

