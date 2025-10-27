Liliana e Ana Cristina 'pegam-se' no intervalo da gala: «Acabas na casa de banho a chorar»

Durante o intervalo da gala do Secret Story 9, Liliana comenta com Marisa e Leandro as atitudes de Ana Cristina. Critica-a por ter dado a nomeação direta a Rui e, dias depois, conceder-lhe o acesso a uma pista. Em confessionário, Ana Cristina explica que não quis partilhar a pista com alguém do grupo adversário. Liliana afirma que não vai nomear ninguém e depois dar-lhe uma benesse e Ana Cristina atira que a adversária é “burra”. As duas discutem sem chegar a entendimento e Liliana remata que Ana Cristina não assume a mesma posição do início ao fim. Veja tudo.

