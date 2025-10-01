Liliana e Fábio choram nos braços um do outro, de mãos dadas: «Nada afeta o que tenho contigo»

No Secret Story 9, Fábio foi sancionado depois de revelar a Liliana que o seu segredo tem a ver com Vera. Depois do Especial, em que foi sancionado, Fábio chora desalmadamente no quarto e é consolado por Liliana. Veja a conversa completa.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
