Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana e Fábio em juras de amor antes do quarto secreto: «Amo-te muito»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio vivem um momento amoroso, minutos antes deste ir para o quarto secreto com Ana.

Recorde que no Especial, Fábio mostra-se em lágrimas e muito fragilizado com a hipótese de vir a ter um momento a sós num quarto fechado com Ana. O concorrente diz estar "desconfortável" com essa ideia e a apresentadora confronta-o. De seguida, é a Voz que fala com o concorrente e entrega-lhe algo para as mãos. Saiba todos os detalhes deste momento a dois que Fábio vai compartilhar com Ana. 

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Ontem às 22:47
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

'Desmascarada' por Dylan? Inês teme que o seu segredo seja revelado
02:15

'Desmascarada' por Dylan? Inês teme que o seu segredo seja revelado

15:18
Pedro faz aposta certeira?: «Uma noiva a chorar (...). Eu aponto para a Inês»
05:42

Pedro faz aposta certeira?: «Uma noiva a chorar (...). Eu aponto para a Inês»

15:15
Perto do segredo mais desejado? Leandro 'testa' Marisa: «Andas a dar-me tanga...»
01:58

Perto do segredo mais desejado? Leandro 'testa' Marisa: «Andas a dar-me tanga...»

15:06
O inesperado acontece numa dinâmica e Dylan tece elogios a Inês
02:45

O inesperado acontece numa dinâmica e Dylan tece elogios a Inês

12:53
Leandro critica colega perante todo o grupo: «Força para aparecer no jogo»
10:09

Leandro critica colega perante todo o grupo: «Força para aparecer no jogo»

12:50
Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia
11:44

Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia

12:43
Mais Vídeos

Mais Vistos

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Hoje às 10:11
As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto
01:21

As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto

Ontem às 23:00
Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque
04:18

Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque

Hoje às 10:38
Fábio e Ana saem do quarto secreto. E esta é a reação de Liliana
03:34

Fábio e Ana saem do quarto secreto. E esta é a reação de Liliana

Hoje às 10:25
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Ontem às 12:51
Ver Mais

Notícias

Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Há 35 min
Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

Há 2h e 6min
Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Há 3h e 19min
Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Há 3h e 34min
Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Hoje às 10:11
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Há 35 min
Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

Há 1h e 11min
Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Há 3h e 19min
Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Há 3h e 34min
Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Hoje às 10:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite
01:26

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite

9 nov, 23:06
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

Ontem às 17:52
Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Ontem às 16:02
Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

Ontem às 13:58
"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

9 nov, 19:25
"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

9 nov, 13:06
Ver Mais Outros Sites