Liliana e Fábio em trocas de beijos: «Gosto tanto de ti»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana vivem um momento de puro romance no exterior da casa, afastados dos restantes colegas. Em trocas de beijos e carícias, Liliana declara-se: «Gosto tanto de ti».
Recorde que, até há bem pouco tempo, os dois estavam zangados um com o outro. Discussões feias aconteceram e Liliana chegou a declarar que, a partir de agora, iam fazer caminhos separados no jogo.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story