Liliana e Fábio mais tremidos do que nunca: «Eu não sei onde estou a ir buscar paciência»

No Secret Story 9, a relação de Liliana e Fábio continua bastante atribulada e, questionado pela namorada, o concorrente revela que está a ficar doente. Liliana confessa que as atitudes de Fábio estão a deixá-la insegura e o concorrente justifica que a namorada está sensível e leva tudo a mal. Fábio insiste que não tem tido paciência para algumas situações e por isso está mais frio e apático. Liliana questiona se tem de ir sempre ao encontro do que Fábio quer, sem mostrar desagrado sobre nada. Fábio exalta-se, atira que a namorada não está a ouvir nada do que está a dizer e refere que não sabe onde encontra tanta paciência. Veja tudo.

