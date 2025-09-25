Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio mostraram vontade de dormir no mesmo quarto, mas a decisão não agradou a todos. Carina reagiu de imediato e criticou a situação, lembrando: «Ela tem namorado, não acho bem». Fábio, por sua vez, manteve-se firme e respondeu: «Quero ir para a beira da minha mulher», deixando claro o desejo de estar próximo de Liliana.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

