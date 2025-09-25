Ao Minuto

22:39
Sandro quer ser 'padrinho' de Liliana e Fábio: «Aqueles dois não saem daqui sem ficarem juntos» - Big Brother
03:21

Sandro quer ser 'padrinho' de Liliana e Fábio: «Aqueles dois não saem daqui sem ficarem juntos»

22:35
Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo - Big Brother
03:57

Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo

22:31
Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente - Big Brother
04:00

Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente

22:22
Explosivo! Lídia confronta Bruna e garante que se aproveita de todos os conflitos - Big Brother
03:38

Explosivo! Lídia confronta Bruna e garante que se aproveita de todos os conflitos

22:13
«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna - Big Brother
03:04

«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna

22:10
Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina - Big Brother
06:23

Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina

22:02
«Só teve aquilo que mereceu»: Pedro sem rodeios com Ana Cristina - Big Brother
03:32

«Só teve aquilo que mereceu»: Pedro sem rodeios com Ana Cristina

21:31
Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher» - Big Brother
03:26

Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher»

21:28
Liliana garante «a partir de agora a minha estadia nesta casa vai ser uma farsa» - Big Brother
01:55

Liliana garante «a partir de agora a minha estadia nesta casa vai ser uma farsa»

21:19
Perdeu imenso peso e não passa despercebida: Veja a transformação desta concorrente do Secret Story 9 - Big Brother

Perdeu imenso peso e não passa despercebida: Veja a transformação desta concorrente do Secret Story 9

21:02
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

19:54
Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno - Big Brother
03:36

Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno

19:45
Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa - Big Brother
03:28

Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa

19:37
Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
04:34

Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo

19:27
Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche - Big Brother
03:29

Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche

19:23
Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera - Big Brother
08:45

Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera

19:21
Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas - Big Brother

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

19:01
Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações - Big Brother
04:22

Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações

18:53
Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim» - Big Brother
06:04

Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim»

18:41
Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho - Big Brother
03:43

Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho

18:34
Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa - Big Brother
04:33

Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa

18:28
Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes - Big Brother
04:20

Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes

18:12
Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez - Big Brother
06:49

Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez

18:00
«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina - Big Brother
03:49

«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina

17:57
A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina - Big Brother
04:59

A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher»

  • Secret Story
  • Há 2h e 42min
Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher» - Big Brother

No Secret Story 9, Liliana e Fábio mostraram vontade de dormir no mesmo quarto, mas a decisão não agradou a todos. Carina reagiu de imediato e criticou a situação, lembrando: «Ela tem namorado, não acho bem». Fábio, por sua vez, manteve-se firme e respondeu: «Quero ir para a beira da minha mulher», deixando claro o desejo de estar próximo de Liliana.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

Temas: Liliana Fabio

Vídeos

Sandro quer ser 'padrinho' de Liliana e Fábio: «Aqueles dois não saem daqui sem ficarem juntos»
03:21

Sandro quer ser 'padrinho' de Liliana e Fábio: «Aqueles dois não saem daqui sem ficarem juntos»

Há 1h e 34min
Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo
03:57

Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo

Há 1h e 38min
Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente
04:00

Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente

Há 1h e 42min
Explosivo! Lídia confronta Bruna e garante que se aproveita de todos os conflitos
03:38

Explosivo! Lídia confronta Bruna e garante que se aproveita de todos os conflitos

Há 1h e 51min
«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna
03:04

«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna

Há 2h e 0min
Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina
06:23

Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina

Há 2h e 3min
Mais Vídeos

Mais Vistos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set, 11:29
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Ontem às 11:15
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Há 3h e 11min
Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

24 set, 12:14
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Ver Mais

Notícias

Bruna Gomes publica mensagem inesperada e deixa as redes sociais ao rubro: «As pessoas vêm(…) e vão»

Bruna Gomes publica mensagem inesperada e deixa as redes sociais ao rubro: «As pessoas vêm(…) e vão»

Há 2h e 19min
Perdeu imenso peso e não passa despercebida: Veja a transformação desta concorrente do Secret Story 9

Perdeu imenso peso e não passa despercebida: Veja a transformação desta concorrente do Secret Story 9

Há 2h e 54min
Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

Ontem às 19:21
Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Ontem às 17:46
Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

Ontem às 15:17
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bruna Gomes publica mensagem inesperada e deixa as redes sociais ao rubro: «As pessoas vêm(…) e vão»

Bruna Gomes publica mensagem inesperada e deixa as redes sociais ao rubro: «As pessoas vêm(…) e vão»

Há 2h e 19min
Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Ontem às 17:46
Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Ontem às 12:56
«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

Ontem às 12:00
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Ontem às 11:15
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

Ontem às 16:58
Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Ontem às 15:54
O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

Ontem às 10:43
É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

24 set, 17:58
Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

24 set, 16:33
Ver Mais Outros Sites