Liliana e Leandro em 'discussão acesa' para deixar a casa virada do avesso: mas Fábio estraga tudo

No Secret Story 9, Liliana e Leandro fazem uma verdadeira interpretação. Começam a discutir aos gritos na casa de banho e acusam-se de várias coisas. Nisto, Fábio entra e estraga o plano dos dois. Veja o momento hilariante.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.

  • Há 3h e 18min
«Dá cá um beijo para me acalmar»: Marisa acalma Pedro Jorge em chamas
01:11

22:55 Ontem
O clima subiu: Bruna acusa Pedro Jorge de falta de frontalidade
06:09

22:51 Ontem
Bruna e Marisa Susana perdem a calma: «Cabra»
11:54

22:45 Ontem
Tensão no pós-Especial: Marisa Susana não esconde a revolta
01:24

22:32 Ontem
Momentos de solidão: Leandro deita-se e afasta-se da confusão após o Especial
02:20

22:29 Ontem
Berros sem fim: Marisa Susana e Ana elevam o tom e protagonizam momento intenso
00:43

22:28 Ontem
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Ontem às 13:06
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Ontem às 15:11
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Ontem às 17:17
Ricardo Martins Pereira vai ser pai e a reação dos filhos foi épica

14 abr, 17:28
Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos

Ontem às 20:08
Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Ontem às 18:17
Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Ontem às 17:56
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Ontem às 17:17
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Ontem às 15:11
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos

Ontem às 20:08
Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

Ontem às 19:58
Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Ontem às 18:17
Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Ontem às 17:56
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Ontem às 17:17
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
