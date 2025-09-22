Liliana e Pedro fazem as pazes enquanto colegas criticam atitude da concorrente pelas costas

Durante o intervalo da gala do «Secret Story 9», Liliana e Pedro aproveitaram um momento a sós no quarto para esclarecer a sua relação. A concorrente confessou não se sentir numa posição favorável no jogo, ao que Pedro garantiu que não lhe vai faltar ao respeito. Ambos acordaram que vão manter a boa disposição e continuar a brincar um com o outro.

Enquanto isso, na sala, Bruno, Rui e Dylan teceram críticas à postura de Liliana, acusando-a de ter prejudicado Fábio com o que consideram ser uma atitude incoerente.