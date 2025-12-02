Liliana e Pedro Jorge aos berros! Veja as imagens da discussão que deu que falar

No Secret Story 9, Liliana e Pedro Jorge envolvem-se numa discussão na sala, que sobe de tom e fica marcada pelos gritos e acusações. Liliana confronta o colega e afirma que lhe dá muita comichão o facto de se considerar uma jogadora completa. Fábio também se envolve, acusando-o de dizer que não está a fazer nada no programa.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

