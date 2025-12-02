Já chegámos ao whatsapp!
Liliana e Pedro Jorge aos berros! Veja as imagens da discussão que deu que falar

No Secret Story 9, Liliana e Pedro Jorge envolvem-se numa discussão na sala, que sobe de tom e fica marcada pelos gritos e acusações. Liliana confronta o colega e afirma que lhe dá muita comichão o facto de se considerar uma jogadora completa. Fábio também se envolve, acusando-o de dizer que não está a fazer nada no programa.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 00:42
04:28

12:48
07:54

12:27
11:04

00:01
00:41

22:42 Ontem
05:33

22:40 Ontem
02:03

22:09 Ontem
02:16

Há 1h e 32min
Há 1h e 54min
Há 1h e 56min
Ontem às 18:09
Ontem às 10:42
Há 41 min
Há 1h e 3min
Há 1h e 51min
Há 1h e 54min
Há 3h e 3min
01:47

Hoje às 01:47
02:32

Hoje às 01:09
02:41

Ontem às 12:16
00:26

Ontem às 10:24
06:37

Ontem às 00:10
Há 41 min
Há 1h e 3min
Há 1h e 4min
Há 1h e 51min
Há 1h e 54min
Há 3h e 9min
02:16

Ontem às 22:11
02:03

Ontem às 22:09
01:20

Ontem às 16:56
02:41

Ontem às 12:16
Ontem às 18:29
Ontem às 12:43
30 nov, 17:41
30 nov, 09:45
29 nov, 16:18
