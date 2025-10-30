Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana agitou a casa e deu muito que falar entre os concorrentes. O encontro foi marcado por cumplicidade, risos e boa disposição, despertando a curiosidade de todos. Durante o almoço, surgiram momentos de aproximação e brincadeira, que terminaram com uma dança, bem agarradinhos. Mais tarde, ao regressarem à casa, foi possível perceber que alguns concorrentes tinham acompanhado a dança que os dois protagonizaram, incluindo Fábio, que fez perguntas sobre a situação.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!