Liliana e Pedro voltam a pegar-se: «Vai-te deixar saudades a mensagens que fazias às raparigas»

No Secret Story 9, os finalistas tiveram direito a um pequeno-almoço especial. Os concorrentes responderam a algumas perguntas, mas Liliana e Pedro acabaram por se desentender.
 

  • Secret Story
  • Hoje às 17:44
