Liliana eleita mais ciumenta, Marisa ataca voto de Pedro e provocações disparam na casa

Liliana exibiu a taça de concorrente mais ciumenta da casa e Inês não perdeu a oportunidade de provocar, lembrando que Ana esteve sentada ao lado de Fábio durante a gala. Liliana confessou estar surpreendida com a eleição, mas Marisa assumiu que ficou satisfeita com o resultado.

Ainda durante o momento, Marisa afirmou não concordar com o voto de Pedro, garantindo que teve motivos claros para sentir ciúmes ao longo do jogo. A pedido da Voz, Pedro foi desafiado a comentar a situação, mas preferiu manter-se em silêncio, deixando no ar ainda mais mistério e tensão dentro da casa.

