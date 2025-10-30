Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?»

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu entre Liliana e Pedro durante um almoço especial que os dois partilharam na casa mais vigiada do país. O momento, repleto de cumplicidade e sorrisos, acabou por surpreender os restantes concorrentes, e até a própria Liliana, que não escondeu a curiosidade perante a atitude do colega. Entre risos e olhares cúmplices, a concorrente quis saber mais sobre a intenção de Pedro ao escolher partilhar a refeição com ela. Durante a conversa, o tema acabou por desviar-se para um assunto sensível: a relação entre Liliana e Fábio.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

