Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé

Desafiados pela Voz, os concorrentes partilham quais as emoções mais difíceis de gerir ao logo da estadia na casa. A Liliana destaca a tristeza, injustiça, ciúme e raiva. A Marisa menciona a saudade dos seus e a Inês destaca o amor, nomeadamente o momento em que teve de gerir a ausência do Dylan. Já o Leandro, revela que a dúvida do “será que vale a pena?” esteve muitas vezes presente. Por fim, o Pedro destaca a mentira e o ciúme. A Liliana acaba por se emocionar, referindo que muitas vezes duvidou da pessoa que era e dos seus princípios, questionando se o que estava a fazer valeria mesmo a pena.