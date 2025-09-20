Liliana emociona-se e garante que vê Fábio apenas como amigo: «Vejo no Fábio características que o meu namorado tem»

No Secret Story 9, entre lágrimas, Liliana abriu o coração e esclareceu os seus sentimentos em relação a Fábio. A concorrente afirmou que o vê apenas como um amigo, rejeitando qualquer interpretação que a pudesse fazer parecer infiel ao namorado. Apesar disso, admitiu que reconhece em Fábio algumas características semelhantes às do companheiro fora da casa, o que tem alimentado especulações entre os colegas e o público.

