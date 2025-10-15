Liliana 'empurra' Vera para tentar algo com Inês, mesmo sabendo que a concorrente tem namorado fora da casa

Após o Especial, bastante nervosa, a Inês confronta a Liliana sobre as imagens que assistiram em que a concorrente insinuava que teria interesse na Vera. A Liliana defende-se dizendo que é a sua opinião e pode comentar já que estão num programa em que as vidas das pessoas ficam expostas. Revoltada, a Inês afirma que, tendo namorado lá fora, não quer passar uma imagem errada e a Vera assiste a tudo em silêncio.