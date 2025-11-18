Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»

Liliana confronta Bruno e exige explicações sobre comentários à sua profissão. O ambiente na casa torna-se tenso e Bruna acusa Liliana de tentar provocar uma reação de Bruno contra si. Leandro envolve-se na discussão, trocando várias acusações com Bruno. Mais tarde, no confessionário, Fábio é recebido com beijos e abraços da namorada.