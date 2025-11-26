Liliana enfrenta Leandro e lança farpa: «O teu grupo é um bocado estranho»

No Secret Story 9, Leandro e Liliana entram num novo despique marcado por picardias e provocações. A discussão aquece quando Liliana lança uma farpa direta ao colega, afirmando: «O teu grupo é um bocado estranho», elevando ainda mais a tensão.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

