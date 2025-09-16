Liliana está noiva, mas será que isso pode mudar?: «Parece que está aberta a muitas coisas...»

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, No jardim, Dylan confessa ao Fábio que desconfia que Liliana mentiu sobre o seu relacionamento e que, na verdade, a concorrente não tem ninguém já que está tão descontraída com os rapazes. Fábio afirma que achou que Liliana e Rui fossem namorados, mas Dylan acredita que Rui é filho da Marisa. Fábio admite que Liliana é o seu estilo de mulher e espera que esteja solteira. Já com Rui, Fábio conta que perguntou à Liliana como se chamava o namorado e a concorrente respondeu “Zé” o que para Dylan é muito aleatório.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

