Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...»

Ainda na Cadeira Quente do Secret Story 9, a relação entre Inês e Dylan volta a ser tema. Inês nega que exista interesse e, questionada por Bruna, revela que não sente o mesmo incómodo que sentia com Vera, pois a ex-concorrente confessou que tinha sentimentos por si. Dylan afirma que Inês pode estar descansada quanto ao que sente e Liliana insiste que vê o concorrente ser muito carinhoso com a amiga. Dylan reforça que, mesmo que tenha interesse em Inês, nunca insinuou que era mútuo. Veja as imagens.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!