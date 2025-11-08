Já chegámos ao whatsapp!
Liliana expõe Pedro Jorge e garante que tudo não passou de jogo

No Secret Story 9, Liliana fez uma revelação que promete agitar novamente a casa. A concorrente afirmou que a relação com Pedro Jorge nunca passou de jogo, pelo menos da parte dele. Liliana garantiu que as atitudes do colega foram sempre estratégicas e calculadas, deixando claro que não acredita na sinceridade do concorrente.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

  Hoje às 09:33
