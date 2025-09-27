Liliana fala da pressão dentro da casa: «Aqui massacra-se a pessoa ao máximo»

No Secret Story 9, no quarto, Carina, Fábio e Liliana aproveitaram um momento de conversa para desabafar sobre a mais recente atitude de Marisa Susana. Para Carina, tudo não passou de uma missão da Voz, mas Fábio e Liliana garantem que a concorrente agiu por pura maldade. Recorde-se que Marisa Susana esteve, de facto, envolvida numa missão. A Voz desafiou-a a aproveitar uma ida à despensa para trazer apenas gelo, algo que acabou por gerar desconforto entre os colegas e levantar dúvidas sobre as suas verdadeiras intenções.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

