Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...»

No Secret Story, Liliana, Pedro e Mariana têm uma conversa a três, em que um dos temas é Rui e a aproximação entre este e a açoreana. Quando o assunto foi relações passadas e o que ambas procuram num homem a nível financeiro, Liliana recordou um ex-namorado.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar: 

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Secret Story
  • Há 3h e 23min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»
07:08

À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»

22:34 Ontem
Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém»
07:39

Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém»

22:28 Ontem
Marisa indignada com acusações de Bruna: «Eu ando a rasgar as pessoas!?»
07:48

Marisa indignada com acusações de Bruna: «Eu ando a rasgar as pessoas!?»

22:25 Ontem
Liliana fala de Fábio pelas costas: «O jogo do Fábio não precisa de passar por todas as mulheres»
11:18

Liliana fala de Fábio pelas costas: «O jogo do Fábio não precisa de passar por todas as mulheres»

21:47 Ontem
Liliana recorda situação do queijo e garante ser capaz de jogar: «Mesmo que seja uma fobia»
07:51

Liliana recorda situação do queijo e garante ser capaz de jogar: «Mesmo que seja uma fobia»

21:33 Ontem
Rui viu Mariana com Dylan e ficou com ciúmes? Saiba o que aconteceu
06:53

Rui viu Mariana com Dylan e ficou com ciúmes? Saiba o que aconteceu

21:20 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Ontem às 10:44
À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»
01:03

À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»

Ontem às 20:28
Última hora! Dylan põe fim na relação com Vera: «É melhor cortarmos as nossas cenas»
08:59

Última hora! Dylan põe fim na relação com Vera: «É melhor cortarmos as nossas cenas»

Ontem às 19:39
Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo
02:45

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

Ontem às 17:52
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

9 out, 23:47
Ver Mais

Notícias

Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Ontem às 19:32
«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Ontem às 19:11
Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ontem às 16:14
Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Ontem às 15:30
Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Ontem às 12:04
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Ontem às 19:32
«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Ontem às 19:11
Marcia Soares revela pormenor insólito sobre o nome: «Quem me conhece sabe o que sofro»
00:06

Marcia Soares revela pormenor insólito sobre o nome: «Quem me conhece sabe o que sofro»

Ontem às 19:07
Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ontem às 16:14
Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual
00:14

Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual

Ontem às 15:45
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em igreja, Marie é acusada de fazer "tristes figuras": "A última foto é provocante"

Em igreja, Marie é acusada de fazer "tristes figuras": "A última foto é provocante"

Ontem às 20:35
Em momento de despedida, Luís Gonçalves faz partilha rara... com a filha: veja as imagens!

Em momento de despedida, Luís Gonçalves faz partilha rara... com a filha: veja as imagens!

Ontem às 19:05
"Se pudesse voltar atrás...". Liliana Aguiar faz confissão: "Paguei caro por isso"

"Se pudesse voltar atrás...". Liliana Aguiar faz confissão: "Paguei caro por isso"

Ontem às 18:27
Como nunca o viu! Daniel Monteiro surge com corte de cabelo inesperado... e Iury Mellany já reagiu!

Como nunca o viu! Daniel Monteiro surge com corte de cabelo inesperado... e Iury Mellany já reagiu!

Ontem às 17:56
Após mais de 10 anos, Célia Ferreira, do "Big Brother", toma importante decisão e fãs reagem: "Força!"

Após mais de 10 anos, Célia Ferreira, do "Big Brother", toma importante decisão e fãs reagem: "Força!"

Ontem às 16:31
Ver Mais Outros Sites