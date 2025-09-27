Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida»

No Secret Story 9, Liliana teve uma conversa franca com Sandro e Fábio sobre a sua vida. A concorrente abriu o livro da sua vida e falou dos relacionamentos passados. Acabou por falar também do seu atual namorado, Zé, que a pediu em casamento na gala de estreia.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país