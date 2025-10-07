Já chegámos ao whatsapp!
Liliana faz apelo aos pais depois de beijar Fábio: «Se os desiludi, espero que me entendam»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio não resistiram à tentação e deram o primeiro beijo na boca. No Especial com Cristina Ferreira, esse foi um dos grandes temas, como já seria de esperar, e Liliana fez alguns comentários sobre o assunto. Garantiu que não queria que acontecesse, mas as coisas fluiram desde a última gala, em que terminou o noivado com Zé perante Portugal inteiro, acabando por não controlar as emoções. Fez ainda um apelo à família ara não a julgarem e a perdoarem, caso tenha desiludido os pais.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.

Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora

Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa»

Liliana abre o coração depois de beijar Fábio: «Não estou a conseguir controlar nada (...) Não me orgulho»

Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre»

Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse»

Ana Cristina alvo de críticas depois de comentários sobre o corpo de Lídia

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável

Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»

Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega

