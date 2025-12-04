Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!»

No Secret Story 9, o facto de Leandro não ter feito a árvore de Natal volta a ser tema. Liliana quer perceber porque é que o concorrente disse que não o fez por não gostar de algumas pessoas e, depois, ter convidado Bruna para dois almoços. Veja tudo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9