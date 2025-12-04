Já chegámos ao whatsapp!
Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!»

No Secret Story 9, o facto de Leandro não ter feito a árvore de Natal volta a ser tema. Liliana quer perceber porque é que o concorrente disse que não o fez por não gostar de algumas pessoas e, depois, ter convidado Bruna para dois almoços. Veja tudo. 

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9 

  • Secret Story
  • Há 1h e 39min
