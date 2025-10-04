Liliana faz revelação?: «Estou a ficar apaixonada...»

No Secret Story 9, Liliana abriu o coração durante uma conversa com Lídia e acabou por fazer uma revelação surpreendente. Entre risos e alguma timidez, a concorrente confessou estar apaixonada, mas rapidamente tentou disfarçar a confissão com uma brincadeira, dizendo de imediato: «Por ti!». O momento gerou gargalhadas na casa, mas deixou no ar a dúvida: terá sido apenas uma piada ou um deslize com sentimento?

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

