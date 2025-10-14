Liliana faz um balanço da sua estadia na casa e fala na família: «Acredito que me apoiem»

No Secret Story 9, Liliana aproveitou um momento de reflexão para fazer um balanço da sua estadia na casa. A concorrente falou sobre o percurso que tem feito, as decisões tomadas e não escondeu a saudade da família. Emocionada, confessou: «Acredito que me apoiem».
No Especial do Secret Story 9, desta segunda-feira ficámos a conhecer os nomeados da semana. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17