Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti»

Após ser severamente criticada pelo grupo, a Liliana desfaz-se em lágrimas e é apoiada pelo Fábio. Em confessionário, revela ao anfitrião que se sente constantemente julgada ao ponto de ficar sem voz. Emocionada, afirma que é muito difícil. Em conversa com o Fábio, confessa que fica incomodada por ser condenada pela forma como é e como joga. O Fábio apoia a namorada e diz que estará ao seu lado de forma incondicional.