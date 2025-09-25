Liliana garante «a partir de agora a minha estadia nesta casa vai ser uma farsa»

No Secret Story 9, Liliana partilhou um desabafo inesperado com Vera. A concorrente afirmou que, a partir daquele momento, a sua permanência na casa deixará de ser autêntica, confessando: «A partir de agora a minha estadia nesta casa vai ser uma farsa». A revelação surpreendeu e levantou dúvidas sobre a estratégia que Liliana poderá adotar daqui em diante.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país