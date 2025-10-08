Liliana garante: «Não me vou meter noutra relação, sem falar com quem está lá fora»

No Secret Story, Liliana tem uma conversa com Pedro Jorge. A jovem garante que não se vai envolver noutra relação, apesar de estar muito próxima de Fábio e de até já o ter beijado na boca. «Eu não vou meter-me noutra relação, sem falar com quem está lá fora. Eu estou a conhecer o Fábio. É até o programa terminar. Não quer dizer que namore com o Fábio», declarou Liliana.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:
- Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
- Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.