Liliana goza com Inês por esta ter dado 500 euros a Marisa e Pedro

No Secret Story, Liliana mostra-se muito revoltada com os últimos acontecimentos. Liliana goza com as intenções de Inês quando deu dinheiro a Pedro e a Marisa para que estes tivessem a oportunidade - pela primeira vez - de ouvir os filhos. 

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

  • Há 3h e 39min
Leandro recusa sentar-se com Pedro e Marisa
03:20

11:38
Leandro pica Liliana e esta foi a reação: «Tu és cobra caninana…»
04:56

11:15
Muito confiante, Leandro está apático com a quadra festiva: «Jogo muito bem. Vou ter de suportar um Natal convosco»
04:49

11:10
Leandro discute com Liliana logo pela manhã e só Inês escapa nas críticas
05:48

11:05
Pedro e Marisa acordam na mesma cama e com muitos mimos
03:05

10:17
Liliana levanta suspeita pesada sobre Pedro e Marisa. Saiba o que aconteceu
03:51

10:14
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Ontem às 11:49
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos
03:01

Ontem às 22:06
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Ontem às 15:58
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Ontem às 18:31
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Ontem às 15:58
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Ontem às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

10 dez, 22:21
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Ontem às 19:58
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Ontem às 18:31
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ontem às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Ontem às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Ontem às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Ontem às 11:14
Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Há 2h e 29min
Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Ontem às 20:28
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Ontem às 14:40
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Ontem às 14:02
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

18 dez, 08:07
