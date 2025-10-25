Liliana implacável com Fábio: «Há coisas que me tiram o interesse...»

No Secret Story 9, Liliana acusa Fábio de falta de comunicação e de atenção para com ela. Durante a conversa, a concorrente deixou claro que não tem paciência para determinados comportamentos do amigo, revelando até que essa postura começa a afetar o seu interesse. Veja o momento.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País