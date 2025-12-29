Já chegámos ao whatsapp!
Liliana incrédula com palavras de Marisa para Pedro Jorge e estúdio reage

Na gala do Secret Story 9, Liliana fica incrédula ao ouvir algumas palavras que Marisa dirigiu a Pedro Jorge em direto, perante Portugal inteiro. O que não esperavam era a reação do estúdio.

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9!

  • Secret Story
  • Há 3h e 42min
Últimos vídeos

Vídeos

Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação
01:22

Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação

00:57
Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas
02:04

Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas

00:52
«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro
02:55

«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro

00:50
Chegou a hora! Concorrentes descobrem todos os segredos desta edição
10:29

Chegou a hora! Concorrentes descobrem todos os segredos desta edição

00:49
Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa
08:32

Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa

00:34
A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final
08:32

A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final

00:33
Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

21 nov, 11:27
Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Há 3h e 38min
Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ontem às 19:57
Mickey Lee morre aos 35 anos

Mickey Lee morre aos 35 anos

Ontem às 19:56
Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa
08:32

Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa

Há 3h e 28min
Notícias

O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final

O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final

Há 3h e 12min
Quem chegou à meta? Estes são os quatro finalistas do Secret Story 9

Quem chegou à meta? Estes são os quatro finalistas do Secret Story 9

Há 3h e 27min
Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Há 3h e 38min
Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Ontem às 21:53
Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ontem às 19:57
EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
FORA DA CASA

Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Ontem às 21:53
Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ontem às 19:57
Há um novo bebé na vida de Liliana Filipa: «Bem-vinda, Sofia»

Há um novo bebé na vida de Liliana Filipa: «Bem-vinda, Sofia»

Ontem às 19:16
Joana Diniz surpreende com declaração especial: «Que sorte a minha»

Joana Diniz surpreende com declaração especial: «Que sorte a minha»

Ontem às 19:05
Hoje conhecemos os 4 finalistas: O que esperar da noite em que o jogo muda para sempre

Hoje conhecemos os 4 finalistas: O que esperar da noite em que o jogo muda para sempre

Ontem às 18:57
TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Outros Sites

"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

27 dez, 12:31
Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

26 dez, 15:07
Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

26 dez, 12:33
"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

26 dez, 12:15
Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

26 dez, 09:09
