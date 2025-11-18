Já chegámos ao whatsapp!
Liliana incrédula com postura de Marisa: «É descabido»

No Especial do Secret Story 9, Liliana fica surpreendida com a postura de Marisa para com a escolha de Pedro Jorge, que a escolheu para sub chefe das limpezas, em vez da mulher.

Recorde o que aconteceu:

Marisa perdeu completamente a cabeça com Pedro Jorge depois de descobrir que ele não a escolheu para sublíder, optando por Liliana, apesar de ela própria não se ter candidatado a líder por causa do marido. Visivelmente chateada, Marisa sentiu-se desvalorizada e acusou-o de ingratidão. Pedro Jorge respondeu sem rodeios, dizendo que Marisa «é uma piada» e «hipócrita», e afirmou que aquilo que ela faz é falsidade. O concorrente acrescentou ainda que acredita que Marisa está a jogar contra ele. A discussão terminou com Marisa a chamá-lo de ingrato, deixando o clima explosivo entre o casal.

Mais tarde, já no alpendre, Marisa desabafou com Bruno e Inês, lamentando que Pedro Jorge e Liliana estivessem «já amiguinhos outra vez», enquanto tentava recompor-se da discussão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

