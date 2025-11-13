Liliana irritada com Dylan e Inês: «Passou o sinal de consentimento (...) Criticaram-nos e estão a fazer igual»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio observam Inês e Dylan aos beijos e mostram-se irritados com a incoerência dos colegas. Os dois foram criticados quando se começaram a aproximar, tendo Liliana namorado cá fora, para agora, segundo dizem, fazerem o mesmo.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
