Liliana 'lança farpa' a concorrente: «Há pessoas que não têm arcaboiço para estar aqui a aguentar isto»

No Secret Story 9, Liliana gerou polémica ao provocar Bruna com queijo, mesmo depois de a colega ter confessado ter “pânico” deste alimento. O momento acabou em lágrimas para Bruna. Mais tarde, no alpendre, Inês confrontou Liliana e criticou a atitude que teve para com a concorrente.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

