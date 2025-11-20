Liliana lança farpa a Marisa e Pedro: «Se vocês fossem um casal, ficavam aqui até à final»

No Secret Story 9, depois da tentativa de adivinhar o segredo de Marisa e Pedro, Liliana reage e acaba por lançar uma farpa ao casal: «Se vocês fossem um casal, ficavam aqui até à final. Se conseguissem esconder o vosso segredo».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!