Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...»

No Secret Story 9, Fábio toma uma decisão muito importante no que toca a Liliana. O concorrente "sacrificou-se" e voltou a sentar-se na cadeira das trevas para que Liliana pudesse ler a carta da família. Em lágrimas, a concorrente lê tudo em direto e não contém a emoção.
Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
