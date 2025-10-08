No Secret Story, Liliana lembra-se de Zé e mostra-se triste pela relação ter terminado. A jovem mostra-se receosa do que a família está a pensar e recorda que o ex-noivo a tratava bem e que a família dele também. Contudo, pouco depois, lança uma suspeita sobre Zé para o ar e dá a entender que foi por isso que se deixou envolver com Fábio: «Ele chegou a errar comigo»
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»
- Há 2h e 50min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:23
Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»
Há 2h e 50min
01:08
Voz faz comunicado aos concorrentes: «Chegou ao fim»
Há 44 min
01:37
Marisa atira a Pedro: «Depois de eu te dizer para teres respeito foste deitar-te para cima delas»
Há 50 min
01:37
Pedro confronta Marisa: «O teu jogo é andares a fazer festinhas no Bruninho e deitares-te na cama com ele?»
Há 51 min
04:48
Liliana revoltada: «É inadmissível (…) acabei uma relação e já pertenço ao Fábio? Está-me a queimar»
Há 1h e 4min
02:43
Conversa de Liliana e Fábio a meio da noite quase acaba mal: «Estás a ser otária?»
Há 1h e 56min
03:48
Fábio está cego de ciúmes: «Só te quero comigo!»
Há 1h e 59min
04:27
Depois dos beijos, as lágrimas. Liliana em pranto após arrufo com Fábio
Há 2h e 3min
02:48
Raquel cada vez mais próxima do segredo de Liliana
Há 2h e 10min
03:12
Fábio aperta com Vera por causa do romance com Dylan
Há 2h e 22min
04:10
Ana Cristina em lágrimas com críticas dos colegas
Há 2h e 30min
01:59
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
Há 2h e 39min
02:59
«Um banana». Liliana desconfia da opinião negativa de Vera sobre Fábio
Há 2h e 46min
02:25
Liliana tenta entender-se com Fábio, mas ele não perdoa: «Estás a ajudar outra pessoa a atacar-me»
Há 2h e 55min
01:56
Pedro provoca Liliana após a grave discussão com Fábio: «És propriedade dele?»
Há 3h e 2min
03:01
Liliana triste após grave discussão com Fábio: «Está a virar o jogo contra mim»
Há 3h e 6min
01:20
Liliana em choque após insulto de Fábio: «Não tem de falar assim para mim»
Há 3h e 10min
04:00
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
Há 3h e 16min
03:33
Imagens fortes: Grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge
Há 3h e 17min
03:52
O pequeno almoço de Liliana e Fábio cheio de segundas intenções
Há 3h e 21min
02:24
Furiosa, Marisa vira costas ao marido, Pedro Jorge
Há 3h e 38min
00:24
Última Hora: Raquel vai carregar no segredo de Liliana
Há 3h e 48min
02:33
Dylan triste após teoria dramática sobre o seu segredo: «Só erraste num tema»
Há 3h e 49min
03:04
Dylan muito abalado após tentativa de revelar o seu segredo: «Tiveste um acidente e o bebé...»
Há 3h e 52min
04:57
Liliana deixa Fábio carregado de ciúmes de Pedro: «A dizer que me acha uma mulher bonita»
Há 3h e 55min
01:16
Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro: «Estou a ver a minha mulher com outro homem»
Hoje às 17:50
01:42
Corrida ao Botão dos Segredos. Descubra o novo concorrente com o segredo em risco
Hoje às 17:50
01:53
Fábio pica Liliana: «Não estavas ali sentadinha com o teu querido amigo que nos veio separar?»
Hoje às 17:48
02:57
Dylan e Vera são um casal falso? Concorrentes têm teoria e partilham tudo
Hoje às 17:31
02:14
Pedro aponta: «O Fábio se não fosse isto com a Liliana não tinha jogo nenhum aqui na casa»
Hoje às 17:27
02:25
Com o segredo em risco, Vera e Fábio combinam estratégia comum
Hoje às 17:20
04:00
Bruno tenta desvendar o segredo de Fábio e a teoria tem a ver com Vera. Será que acertou?
Hoje às 17:16
02:15
Botão dos segredos toca na casa! Veja quem foi chamado ao confessionário
Hoje às 17:09
03:43
Liliana garante: «Não me vou meter noutra relação, sem falar com quem está lá fora»
Hoje às 16:55
05:36
Pedro insiste que tem interesse em Liliana: «A Lídia é uma brincadeira e tu é real»
Hoje às 16:43
03:28
Liliana sobre Zé: «Não consegui controlar e decidi pôr um fim, fui a tempo, não é ser infantil»
Hoje às 16:37
04:14
Pedro confronta Liliana: «Não posso ter um interesse por ti?». Ela reage: «Para provocar o Fábio?»
Hoje às 16:34
02:00
As teorias hilariantes de Leandro: Inês é filha de Bruno e Raquel e Bruna são um casal
Hoje às 16:29
02:30
Pedro grita para Fábio e Liliana acordarem e Fábio passa-se: «Vou acordá-lo com uma jarra de água no focinho»
Hoje às 16:11
01:16
Pedro vê Liliana e Fábio a dormir em conchinha e reage: «Que vergonha (…) amanhã isto já acaba tudo»
Hoje às 16:08
03:45
Em momento íntimo, Fábio provoca Liliana: «Fico nervoso de ter o mundo nas minhas mãos»
Hoje às 15:56
01:22
A imitar voz de choro, Raquel goza com concorrente: «Não gostam de mim, não me sinto integrada»
Hoje às 15:39
05:25
Joana perto de desvendar um segredo? «Já sofreu um acidente grave e esteve entre a vida e a morte»
Hoje às 15:23
01:10
Liliana senta-se agarrada a Ana Cristina e Raquel reage: «Está com a nova melhor amiga»
Hoje às 15:16
02:05
Bruno e Dylan ignoram Joana e ela responde na mesma ‘moeda’
Hoje às 15:14
04:38
Joana não tem duvidas e afirma perante Pedro Jorge: «Não existe nenhum casal verdadeiro nesta casa»
Hoje às 14:52
05:54
Pedro Jorge ao rubro com Ana: «Precisas de mim para aparecer»
Hoje às 14:26
05:54
Pedro Jorge tirou o dia para mexer com a casa. Concorrente impede passagem para o quarto
Hoje às 14:24
01:58
Liliana provoca Rui e critica liderança: «Esta liderança está caótica»
Hoje às 14:06
04:18
Liderança: Raquel, Rui e Leandro envolvem-se em discussão
Hoje às 14:04
04:31
Liliana reage às críticas dos colegas: «Não me incomodam os concorrentes desta casa, incomoda o público»
Hoje às 11:48
04:01
Caos na casa: Liliana e Pedro Jorge perdem a cabeça - com Marisa à mistura
Hoje às 11:42
06:40
Liliana fala abertamente da sua posição em relação ao ex-namorado Zé: «Sinto que fui correta»
Hoje às 11:41
04:06
Tensão no ar: Pedro interrompe Marisa e casal entra em novo despique
Hoje às 11:34
01:10
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»
Hoje às 10:30
05:12
O Natal chegou mais cedo: Voz surpreende concorrentes com presentes especiais
Hoje às 10:21
03:27
Lágrimas sem fim: Liliana teme o que a espera fora da casa
Hoje às 09:55
02:02
Ciúmes à vista? Bruno e Pedro falam sobre Marisa e o ambiente aquece
Hoje às 09:48
03:07
Choro desmedido: Fábio consola Marisa após dura discussão com o marido
Hoje às 09:46
02:13
Marisa Susana e Pedro Jorge analisam comportamento de Marisa
Hoje às 09:42
02:28
Liliana questiona Fábio: «Pensas em alguma mulher?»
Hoje às 09:39