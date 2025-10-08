Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»

No Secret Story, Liliana lembra-se de Zé e mostra-se triste pela relação ter terminado. A jovem mostra-se receosa do que a família está a pensar e recorda que o ex-noivo a tratava bem e que a família dele também. Contudo, pouco depois, lança uma suspeita sobre Zé para o ar e dá a entender que foi por isso que se deixou envolver com Fábio: «Ele chegou a errar comigo»